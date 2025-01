Attività fisica e alimentazione sana: perché sono entrambe necessarie

Attività fisica e alimentazione sana sono due realtà coesistenti ed entrambe necessarie per promuovere il benessere psicofisico e migliorare la qualità della vita. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come queste due realtà si completano a vicenda e sono essenziali per perdere peso e restare in forma.

Attività fisica e alimentazione sana

L’allenamento dovrebbe essere parte integrante della vita di una persona e non solo per snellire, rassodare e tonificare il corpo, ma anche per preservare il proprio benessere psicofisico. Una regolare attività fisica promuove la salute cardiovascolare, migliora la massa muscolare e la resistenza fisica, aumenta la flessibilità e la mobilità articolare, prevenendo gli infortuni, migliora l’umore e riduce l’ansia e lo stress grazie al rilascio delle endorfine, note anche come gli “ormoni della felicità”.

Ottenere questi benefici dall’attività fisica è pressoché impossibile se, al contempo, la propria alimentazione non è equilibrata. Il nostro organismo, infatti, trae l’energia necessaria per affrontare l’allenamento e la vita quotidiana dai carboidrati complessi che assumiamo, provvede alla crescita e alla riparazione dei tessuti muscolari dalle proteine di alta qualità che ingeriamo, supporta il sistema immunitario e le funzioni cellulari dalle vitamine e i minerali che assorbiamo attraverso il consumo quotidiano di frutta e verdura.

Attività fisica e alimentazione sana: le cose da sapere

L’esercizio fisico e il movimento sono essenziali per favorire il pieno sviluppo dell’organismo e preservare uno stato di salute ottimale sia nel breve che nel lungo periodo. L’attività sportiva, tuttavia, da sola non può essere sufficiente perché per affrontare le sfide che lo sport richiede, sia a livello agonistico che professionale, è necessario supportarla attraverso una sana e corretta alimentazione. Questo è infatti l’unico modo per ricavare tutti i nutrienti essenziali per affrontare al meglio l’impegno fisico richiesto e le sfide che la vita quotidiana pone.

La relazione tra attività fisica e alimentazione sana è talmente forte che, se ciò vale per chi pratica sport, a maggior ragione vale per tutta la popolazione in generale. L’esercizio fisico regolare e una corretta alimentazione prevengono l’obesità e il sovrappeso, le patologie cardiovascolari, tengono a bada i livelli di colesterolo, il diabete di tipo 2 e ogni altra patologia che, con il tempo, può insorgere se si continua a mangiare male.

Il connubio tra attività fisica e alimentazione sana è palese nella capacità dell’organismo di stimolare correttamente i suoi processi metabolici al fine di favorire la perdita di peso, quando è necessaria, e preservare il peso forma.

