Aumento accise, Chiara Appendino contro il Governo: "Comportarsi così significa essere codardi"

"Il governo Draghi riduce le accise di 30 centesimi al litro. Passano tre mesi, si insedia il nuovo governo Meloni che toglie colpevolmente lo sconto sulle accise di 30 centesimi, e la benzina si paga 30 centesimi in più. E di chi è la colpa? La responsabilità ha un nome e un cognome, Giorgia Meloni e il suo governo. Il governo è riuscito a negare questa semplice questione algebrica per settimane. Ha negato tutto ciò e si è affrettato a trovare un capro espiatorio da dare in pasto ai cittadini che non erano pronti a questo tradimento. Cos'è era più semplice fare? Trovare qualcuno da additare così l'opinione pubblica poteva pensare che era colpa di qualcuno. E chi è quel qualcuno? I benzinai che sono l'ultimo anello della catena. Comportarsi così significa essere codardi, perché non vi assumete le responsabilità. Ma voi pensate che siamo fe**i?, che siamo scemi? Mia figlia, prima elementare, se legge il programma elettorale della Lega e Fratelli d'Italia capisce che avevate promesso e avete disatteso una promessa". Così la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino nel corso del suo intervento in aula.