Aumento dei Contagi Influenzali: Focus sul Ceppo A/H3N2

Negli ultimi giorni, l’andamento della stagione influenzale in Italia ha evidenziato un incremento significativo. Secondo i dati forniti dal sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, circa 695.000 italiani hanno contratto infezioni respiratorie acute nella settimana dal 1 al 7 dicembre. Questo rappresenta un aumento di circa 100.000 casi rispetto alla settimana precedente, portando il totale a circa 4 milioni di contagi dall’inizio della sorveglianza.

La diffusione del virus A/H3N2

Uno dei principali responsabili di questa ondata è il virus A/H3N2, un ceppo influenzale già noto ma che ha circolato poco negli ultimi anni. Recentemente, è emerso un nuovo ceppo di questo virus, denominato ceppo K, che ha iniziato a diffondersi nell’emisfero sud e ha già dimostrato la capacità di prolungare la stagione influenzale. Questo ceppo è responsabile della maggior parte dei contagi influenzali attuali, rappresentando quasi la metà dei casi totali.

Impatto sui più giovani

La fascia di età dei bambini sotto i 4 anni risulta particolarmente colpita, con un’incidenza di 38 casi ogni 1.000, tre volte superiore alla media nazionale di 12,4 casi ogni 1.000. Le regioni maggiormente interessate da questa crescita dei contagi includono Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Sardegna, dove la circolazione dei virus respiratori è particolarmente elevata.

Le previsioni per la stagione influenzale

Secondo Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ISS, l’aumento dei casi è in linea con le aspettative per questo periodo dell’anno. Tuttavia, rimane incerta la tempistica per il raggiungimento del picco influenzale. Gli esperti, pertanto, mantengono un atteggiamento cauto e monitorano attentamente l’evoluzione della situazione.

Il nuovo ceppo e la sua diffusione

Il ceppo K del virus A/H3N2 potrebbe avere effetti significativi sull’andamento della stagione influenzale. Sebbene non si tratti di un virus radicalmente nuovo, ma di una mutazione naturale, la sua rapida diffusione nei paesi dell’emisfero sud ha già contribuito a un prolungamento della stagione influenzale, con conseguenze sul sistema sanitario. Gli specialisti avvertono che, data la vulnerabilità della popolazione, si prevede un aumento dei contagi e, di conseguenza, una maggiore pressione sugli ospedali.

Importanza della vaccinazione

In questo contesto, è fondamentale sottolineare l’importanza della vaccinazione. Gli esperti esortano chi non si è ancora vaccinato a procedere quanto prima. Il vaccino richiede circa due settimane per garantire una protezione adeguata e può risultare decisivo nella riduzione dei contagi e delle complicanze. È particolarmente raccomandato per le categorie più vulnerabili, come anziani e soggetti con patologie preesistenti.

Inoltre, il Ministero della Salute e altre organizzazioni sanitarie continuano a monitorare l’andamento della stagione influenzale, promuovendo campagne di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione e della prevenzione. La collaborazione tra i vari enti sanitari risulta cruciale per affrontare questa sfida e proteggere le fasce più a rischio.

La stagione influenzale si preannuncia lunga e complessa. È fondamentale un’osservazione continua della situazione epidemiologica. Iniziative di prevenzione, come la vaccinazione, rivestono un ruolo essenziale per mitigare l’impatto dei virus respiratori e tutelare la salute della popolazione.