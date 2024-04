Autonomia: Bonafè (Pd), 'Giorgetti conferma mercimonio su riforme'

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Le parole di Giorgetti sono molto gravi perché confermano che è in atto nella maggioranza uno squallido mercimonio a scapito dei cittadini. Fdi e Lega stanno mercanteggiando e si dichiarano disposti a votare ‘controvoglia’ riforme che avranno effetti devastanti sull’assetto delle istituzioni e sui conti dello stato solo per poter rispettare ‘patti di palazzo’ da sventolare come bandierine in campagna elettorale". Così la capogruppo democratica nella commissione Affari costituzionali della Camera Simona Bonafè alla vigilia di una settimana fondamentale per l’esame parlamentare del ddl Calderoli.

"Ma queste parole sono ancora più gravi dal momento che provengono dal ministro dell’economia che dovrebbe vigilare sui conti e che ancora non ha presentato al parlamento una relazione sugli effetti economici dell’autonomia differenziata”, prosegue.

"La maggioranza si fermi – aggiunge Bonafè – non sono accettabili ulteriori forzature e limitazioni dei tempi parlamentari per assecondare i desideri secessionisti di Salvini e Calderoli”.