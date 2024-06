Autonomia: Schlein, 'Meloni piega testa davanti a Lega, meno male che non era ricattabile'

Autonomia: Schlein, 'Meloni piega testa davanti a Lega, meno male che no...

Roma, 19 giu (Adnkronos) – "Meloni ha piegato la testa davanti ai ricatti della Lega che ha minacciato di far cadere il governo sullo Spacca Italia. E meno male che diceva di non essere ricattabile". Così la segretaria del Pd Elly Schlein commenta le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a seguito dell’approvazione della legge sull’autonomia differenziata voluta dalla Lega.

“Meloni -aggiunge Schlein- si scaglia adesso contro l’assistenzialismo al Sud, ma i dati Gimbe parlano chiaro: siamo davanti a una frattura strutturale che mette in discussione la possibilità di accedere ai servizi essenziali. Stanno minando il diritto alla cura. Servono investimenti per colmare le troppe diseguaglianze, a partire dalla sanità, che Meloni ha tagliato. È ancora in tempo, svesta i panni della leghista, l’Italia deve restare unita", aggiunge Schlein.