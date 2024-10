Tragedia a Fontanarosa, comune della provincia di Avellino. Una bambina di 10 anni è deceduta a causa delle ferite riportate dopo essere stata schiacciata dal pesante cancello di ferro della sua abitazione.

Bambina schiacciata da un cancello

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 26 ottobre, all’interno dell’abitazione in cui la bambina risiedeva con la sua famiglia, situata in una zona tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca, in provincia di Avellino.

I sanitari del 118, allertati immediatamente dai genitori, hanno invano tentato di rianimarla, ma la bambina sarebbe deceduta a causa delle gravi ferite a organi vitali.

Bambina schiacciata da un cancello: indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso e stanno effettuando i primi rilievi. Gli inquirenti cercheranno di stabilire se il cancello fosse danneggiato o se si sia sganciato a causa di un malfunzionamento o di una mancata manutenzione, per valutare eventuali responsabilità in merito all’accaduto.

È probabile che sul cancello, sottoposto a sequestro dalle autorità, vengano effettuate delle perizie tecniche.

La salma della piccola sarebbe stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Ariano dove nelle prossime ore sarà eseguito l’esame esterno del corpo. Non è chiaro se si procederà anche con l’autopsia.

Bambina schiacciata da un cancello: le parole del Sindaco

Il sindaco di Fontanarosa, Giuseppe Pescatore, ha espresso il suo cordoglio:

“Siamo senza parole. Tutta la comunità si stringe intorno al dolore di questa famiglia molto benvoluta e stimata”, ha dichiarato, porgendo le sue condoglianze ai genitori della bambina.