Tragico incidente scooter a La Spezia: un ragazzo perde la vita e l’altro è grave

Un incidente scooter alla Spezia ha portato alla morte di un ventenne e al ricovero in gravi condizioni di un altro giovane. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.