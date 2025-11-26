L'aria che tira, scontro shock in diretta Tv tra Sangiuliano e Salis: "Avete ...

Scontro durissimo in diretta Tv a “L’aria che tira” su La7 tra il neo eletto consigliere regionale campano, Gennario Sangiuliano, e l’onorevole di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis. Ecco quello che è successo.

L’aria che tira: le parole di Ilaria Salis, la reazione di Gennaro Sangiuliano

Tensione alle stelle in studio a “L’aria che tira“.

In studio il neo eletto consigliere regionale campano, Gennaro Sangiuliano si è confrontato in studio con Pietro De Luca, deputato Pd nonché figlio di Vincenzo, cercando anche di metterlo in imbarazzo per via del passaggio di consegne con Roberto Fico. In collegamento c’era l’onorevole di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis che, interrogata sulla strategia del campo largo, ha così risposto: “più che altro metto dei limiti su quelli che sono dei limiti e una direzione sui contenuti sui quali vogliamo o non vogliamo andare…” Dopo questa frase, ecco come ha reagito Sangiuliano.

L’aria che tira, scontro shock in diretta Tv tra Sangiuliano e Salis: “Avete capito cosa sta dicendo?”

Dopo la frase di Ilaria Salis, questa la risposta in studio a “L’aria che tira” da parte di Gennaro Sangiuliano: “Ma voi avete capito che sta dicendo?” L’interrogativo, carico di sarcasmo ha evidenziato il forte disaccordo tra i due. Ma non è finita qui la discussione, Sangiuliano ha poi parlato del diritto , chiedendo alla Salis: “cosa vuol dire diritto dell’abitare per lei”, per poi aggiungere senza mezzi termini: “rubare le case altrui.” Subito la risposta dell’onorevole: “c’è gente che lascia case vuote in tutta Italia e questa è colpa del Governo. E voi vi raccontate la storia degli occupanti, vergognatevi!”