Home > Video > “Aveva in mente solo i propri interessi”: un contestatore fuori dal San R... “Aveva in mente solo i propri interessi”: un contestatore fuori dal San Raffaele non nasconde come la pensa

“Un pregiudicato in meno in Parlamento: è stata una figura deteriore per l’Italia. Si è fregato i soldi, no? Aveva solo in mente i propri interessi”: un contestatore rompe il silenzio del cordoglio davanti all’ospedale San Raffaele