Aziende alla sfida del Wellbeing: la salute dei lavoratori

Milano, 6 lug. (askanews) – Dal welfare al wellbeing aziendale. Il mondo delle aziende si scopre sempre più all’avanguardia grazie all’importanza rivestita non solo dal benessere in senso largo, ma anche per ciò che concerne stili di vita sani, sotto il punto di vista fisico e psicologico. Ed è così che il wellbeing diventa una priorità per aziende come Fitprime, come spiegato dal CEO & Co-Founder Matteo Musa.

“Il wellbeing per Fitprime è permettere alle persone di esprimere al massimo il loro potenziale e di impattare positivamente sulla propria salute e su quella delle persone che le circondano”.

Fitprime, dunque, si pone l’obiettivo di incentivare e supportare tutte le aziende che credono fortemente nel wellbeing, come testimoniato dal meeting “Sane abitudini, aziende sane”, andato in scena a Milano. Una mission importantissima per la realtà guidata da Musa.

“È il primo evento – prosegue Musa – che andiamo ad organizzare che ha l’obiettivo ultimo di spostare sempre di più l’accezione del wellbeing su un concetto legato alla salute, e della vita”.

Ad arricchire il parterre dei partecipanti all’evento, vi era anche Luca Foresti, CEO del Centro Medico Santagostino, che ha posto l’accento sull’importanza sociale rivestita da impegni aziendali di questo tipo.

“Quando una persona lavora, ci passa almeno 8 ore al giorno e sviluppa delle relazioni con gli altri, quindi il grado di influenza che può ricevere rispetto ai suoi comportamenti è molto grande. Se le aziende si mettono in testa di avere un impatto positivo su come le persone vivono, senza essere troppo invadenti, questo può avere un impatto sociale importante”.

Un altro dei relatori, invece, è stato Fabio Comba, HR Director di KPMG, che ha illustrato il wellbeing plan della propria realtà.

“L’equazione è molto semplice. Per dare molta prestanza ai nostri clienti esterni, dobbiamo dare molta attenzione alle nostre risorse siano esse i candidati che persone che lavorano con noi. Immaginarci in un contesto in cui il benessere è una chiave di volta è semplice e paradigmatico”.

“Sane abitudini, aziende sane”: il titolo del meeting ben si sposa con la mission odierna, legata alla salute dei lavoratori, di Fitprime, che è solo al primo dei tanti eventi di questo tipo in programma.