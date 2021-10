Roma, 26 ott (Adnkronos) – "C'è da fare un grande lavoro come segretario di Azione, ci sarà un grande tour in Italia che parte dal Veneto. Giovedì sarò tra Padova, Vicenza, Venezia, che è il mio collegio elettorale e per questo è giusto dargli importanza".

Lo ha detto Carlo Calenda alla Stampa estera.