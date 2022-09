Azione: Calenda nomina nuova segreteria, entrano Carfagna e Gelmini

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Il Segretario di Azione, Carlo Calenda, ha nominato la nuova segreteria. Matteo Richetti (Presidente), Emma Fattorini (Vice Presidente), Giulia Pastorella (Vice Presidente), Andrea Mazziotti (Vice Segretario con delega ai Rapporti Politici), Enrico Costa (Vice segretario con delega alla Giustizia), Mara Carfagna (Responsabile del Programma), Maria Stella Gelmini (Responsabile Gruppi Parlamentari e Riforme), Gianluca Susta (Responsabile Europa) Osvaldo Napoli (Responsabile Trasporti e Infrastrutture).

Ed ancora: Giuseppe Zollino (Responsabile Energia e Ambiente) Marcello Pittella (Responsabile Regioni)Vincenzo Camporini (Responsabile Difesa e Sicurezza) Mario Raffaelli (Responsabile dello Sviluppo della Rete e Politica Estera) Barbara Masini (Responsabile per i Diritti) Francesco Italia (Responsabile Comuni) Marco Lombardo (Responsabile per il PNRR) Giacomo Leonelli (Responsabile per la P.A.) Paolo Russo (Responsabile per il Mezzogiorno) Mariasole Mascia (Responsabile per il Terzo Settore).

Infine, Alberto Baban (Responsabile per lo Sviluppo Economico) Andrea Moltrasio (Responsabile per il Credito) Giangiacomo Palazzolo (Responsabile per la Legalità) Carlo Pasqualetto (Responsabile per la Transizione Digitale) Walter Ricciardi (Responsabile per la Sanità) Giulio Cesare Sottanelli (Responsabile Enti locali e Mobilitazione).