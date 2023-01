Azione: Carfagna, 'al via tesseramento 2023, al Paese serve forza liberale e riformista'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Parte ufficialmente il tesseramento 2023 di Azione. L'Italia non ha bisogno di una politica che divide, che urla per farsi sentire, senza mai proporre nulla di concreto. Al Paese serve una forza liberale, popolare e riformista capace di far accadere le cose e ...

Roma, 18 gen.

(Adnkronos) – “Parte ufficialmente il tesseramento 2023 di Azione. L'Italia non ha bisogno di una politica che divide, che urla per farsi sentire, senza mai proporre nulla di concreto. Al Paese serve una forza liberale, popolare e riformista capace di far accadere le cose e di rimettere al centro della politica i bisogni reali dei cittadini. Per farlo abbiamo bisogno anche di te. Entra in #Azione, #LasciamoIlSegno: https://www.azione.it registrati//”.

Lo scrive su social Mara Carfagna, presidente di Azione, lanciando la campagna di tesseramento al partito per il 2023.