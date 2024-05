**Ucraina: Renzi, 'Macron? Passo eccessivo e azzardato, non lo condivido...

**Ucraina: Renzi, 'Macron? Passo eccessivo e azzardato, non lo condivido...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Macron? Un passo avanti eccessivo e azzardato. Non lo condivido. Il problema non è inviare le truppe. L'Europa deve mandare avanti il progetto di difesa comune e esercito comune europeo ma ci vuole anche una politica diplomatica più forte". Co...