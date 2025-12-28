Azione contro il finanziamento di Hamas in Italia: Scopri i dettagli

Un’importante operazione di polizia ha portato all’arresto di nove individui accusati di aver sostenuto finanziariamente l’organizzazione terroristica Hamas per un totale di sette milioni di euro. Tali provvedimenti sono stati eseguiti in seguito a un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, evidenziando l’attenzione delle autorità italiane nei confronti del finanziamento del terrorismo internazionale.

Dettagli dell’operazione

Le forze dell’ordine, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno attuato misure cautelari nei confronti degli indagati, che sono ora in custodia cautelare. Tra i soggetti arrestati figura anche il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, descritto dagli investigatori come un alto esponente del comparto estero di Hamas. Hannoun, prima dell’arresto, stava pianificando un trasferimento in Turchia per continuare le sue attività di finanziamento.

Il ruolo di Hannoun e del suo network

Mohammad Hannoun è considerato un elemento chiave nella rete di supporto a Hamas in Europa. Le indagini sono state avviate a seguito di segnalazioni su operazioni finanziarie sospette e hanno coinvolto scambi informativi con autorità di altri paesi, tra cui i Paesi Bassi. I fondi raccolti attraverso associazioni di beneficenza erano in realtà destinati a sostenere l’organizzazione e le sue attività militari.

Il contesto internazionale e il finanziamento del terrorismo

Questa operazione di polizia è scaturita da un crescente allarme riguardo alla connessione tra attività civili e le reti terroristiche, evidenziato da un documento interno di Hamas che descrive le strategie di reclutamento e sostegno. Le autorità hanno scoperto che le donazioni apparenti per scopi umanitari erano in realtà utilizzate per finanziare direttamente le operazioni di Hamas.

Le accuse specifiche e le evidenze raccolte

Le accuse contro gli arrestati riguardano la facilità con cui i fondi venivano trasferiti, frequentemente attraverso triangolazioni finanziarie. I trasferimenti di denaro avvenivano verso associazioni legate a Hamas, nonostante le loro dichiarazioni di intenti umanitari. Le intercettazioni e le prove raccolte hanno dimostrato che oltre il 70% delle donazioni era diretto a sostenere direttamente l’organizzazione terroristica.

I membri della cellula italiana di Hamas, insieme ad altri arrestati, sono stati identificati come figure chiave nel raccogliere e trasferire fondi. Diversi di loro sono stati documentati mentre esprimevano sostegno per atti terroristici, evidenziando chiaramente il loro coinvolgimento con l’organizzazione.

Reazioni e implicazioni politiche

Il ministro dell’Interno italiano ha espresso soddisfazione per l’operazione, evidenziando la necessità di contrastare il terrorismo in tutte le sue forme. Contestualmente, è emerso un dibattito politico riguardo alla risposta italiana alle violenze in Medio Oriente e al sostegno al popolo palestinese. Alcuni esponenti politici hanno criticato la narrazione che associa manifestazioni pacifiche a ideologie terroristiche.

Questa indagine rappresenta un passo significativo nella lotta contro il finanziamento del terrorismo in Europa. Le autorità italiane intendono continuare il monitoraggio e la sorveglianza delle attività sospette legate ad Hamas e ad altre organizzazioni simili.