Azione: 'incontro con FdI su energia e industria, interesse del Paese viene prima'

Roma, 10 lug (Adnkronos) - "Abbiamo incontrato una delegazione di FdI per discutere delle proposte di Azione su energia e industria. Azione dalla sua nascita ha sempre interloquito con i Governi di ogni colore sui provvedimenti concreti. Ciò non ha mai cambiato il nostro posizionamento p...

Roma, 10 lug (Adnkronos) – "Abbiamo incontrato una delegazione di FdI per discutere delle proposte di Azione su energia e industria. Azione dalla sua nascita ha sempre interloquito con i Governi di ogni colore sui provvedimenti concreti. Ciò non ha mai cambiato il nostro posizionamento politico e non lo cambierà di certo oggi". E' quanto si legge in una nota di Azione.

"Azione rimane all’opposizione e costruirà un centro liberale fuori dai due schieramenti alle prossime elezioni. Continueremo però a mettere sempre l’interesse del paese prima di quello di fazione e ad interloquire con il Governo in modo costruttivo per approvare provvedimenti utili all’Italia", aggiunge il partito di Carlo Calenda.