Un’epica semifinale di Ballando con le stelle

La semifinale di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1, ha regalato emozioni forti e colpi di scena inaspettati. Condotto da Milly Carlucci, il programma ha visto le coppie sfidarsi per conquistare un posto nella finale di sabato prossimo. Tra momenti di tensione e sorprese, il pubblico ha assistito a una serata ricca di spettacolo e talento.

Il ritorno di Guillermo Mariotto

Uno dei momenti più attesi della serata è stato il ritorno di Guillermo Mariotto, il giudice che aveva lasciato lo studio in modo drammatico nella scorsa puntata. La sua assenza aveva sollevato interrogativi sul suo futuro nel programma, ma a metà serata è riapparso, scusandosi con i presenti. Milly Carlucci ha confermato che Mariotto continuerà a far parte della giuria, ma ha ricevuto un’ammonizione per il suo comportamento. Questo episodio ha aggiunto un ulteriore livello di suspense alla competizione.

Le coppie in gara e le prove speciali

La semifinale ha visto protagoniste coppie come Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno sorpreso il pubblico con una prova speciale in cui hanno ballato insieme a familiari. La madre di Bianca, Rosa, ha fatto il suo ingresso in studio, benedicendo la coppia e confermando che i due stanno prendendo sul serio la loro avventura nel programma. La competizione si è fatta serrata, con Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca che hanno ottenuto il punteggio più alto, seguiti da Bianca e Giovanni.

Classifica e coppie finaliste

La classifica finale ha visto Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca al primo posto con 80 punti, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 60 punti. Altre coppie come Federica Nargi e Luca Favilla hanno dimostrato il loro valore, ma solo alcune sono riuscite a passare alla finale. Le coppie che hanno conquistato un posto nella finale sono state: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Federica Nargi e Luca Favilla, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Il tesoretto e le sorprese finali

Un elemento chiave della semifinale è stato il tesoretto, un bonus che ha cambiato le sorti della competizione. Alberto Matano ha deciso di attribuire il bonus a Bianca e Giovanni, mentre Rossella Erra ha confermato la sua scelta. Le coppie che sono finite allo spareggio, come Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, hanno dovuto affrontare una sfida finale per rimanere in gioco. Alla fine, Tommaso Marini e Sophia Berto hanno trionfato, guadagnandosi un posto nella finale grazie alla wild card di Simone Di Pasquale.