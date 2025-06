Balneari: Bonelli, 'Salvini svende spiagge mentre governo chiede sacrifici a italiani'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Il super-sconto regalo di Salvini con i soldi degli italiani ai balneari: 62 % di sconto sui canoni demaniali, già scandalosamente bassi.Mentre Giorgetti chiede sacrifici agli italiani, decidendo tagli in settori fondamentali come trasporti, scuola, servizi ...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Il super-sconto regalo di Salvini con i soldi degli italiani ai balneari: 62 % di sconto sui canoni demaniali, già scandalosamente bassi.Mentre Giorgetti chiede sacrifici agli italiani, decidendo tagli in settori fondamentali come trasporti, scuola, servizi sociali e sanità e prevedendo un aumento di soli dieci centesimi al giorno alle pensioni minime, Salvini fa un super-regalo agli imprenditori balneari – da Santanchè al Papeete – riducendo il canone di concessione demaniale di oltre il 60 %".

Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Sono semplicemente disgustato di come i beni degli italiani continuino a essere svenduti. Le concessioni demaniali sono già a prezzi bassissimi: pensate che il Twiga paga solo 21 mila euro l’anno a fronte di un fatturato di 10 milioni di euro. Dalle oltre 24 mila concessioni lo Stato ha incassato nel 2024 appena 120 milioni di euro, con una morosità di 30 milioni. Con i nuovi canoni lo Stato incasserà 74 milioni di euro. Vergogna pura. Trovano i soldi per fare regali ai loro amici, ma per aumentare pensioni e stipendi o per migliorare scuola e sanità i soldi non ci sono. Questo è il governo che difende i privilegi delle lobby a danno dei cittadini. La destra ha trasformato le spiagge in un business e le sta privatizzando. Vergogna”.