Tragedia in Inghilterra, precisamente a Leicester, dove una bambina di soli 6 anni è morta nell’incendio della sua casa: il rogo partito da una sigaretta elettronica in carica.

Quando è scoppiato l’incendio, all’interno della casa a Leicester c’erano due adulti e tre bambini, tra cui la piccola Chamiah Brindley, di anni 6.

Tutti sono riusciti a mettersi in salvo tranne lei, i genitori non sono riusciti a salvarla perché “inondati dal fumo“. La tragedia lo scorso 10 di settembre, intorno alle ore 4.00 del mattino, la mamma, Tracey Moore, ha sentito i bambini piangere perché c’era un incendio, a quel punto ha cercato di salvarli tutti e tre ma, una volta fuori, si è accorta che Chamiah non c’era. Insieme al marito sono corsi verso la camera della piccola, ma la porta era chiusa. Sono riusciti a sfondarla ma sono stati inondati dalle fiamme e non hanno potuto salvare la bambina. Questo il loro racconto alla Bbc. La piccola è stata dichiarata morta 20 minuti dopo lo scoppio del rogo.

Due giorni fa, il 6 ottobre, è stata accertata, a seguito di una inchiesta, la causa dello scoppio dell’incendio in cui ha perso la vita la piccola Chamiah Brindley, di soli 6 anni. Il rogo è partito da una sigaretta elettronica lasciata in carica nella stanza in cui dormiva la piccola. In tutto nella soffitta c’erano 8 sigarette, la polizia ancora non è riuscita a stabilirne la provenienza. All’inizio era stata arrestata una ragazzina di 14 anni ma, viste le nuove risultanze, non dovrà subire provvedimenti.