Banche, Salvini: prelievo del 40% sugli extraprofitti delle banche per i mutui

Roma, 8 ago. (askanews) – Il Cdm, su proposta del ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti ha approvato un prelievo sugi extraprofitti della banche che verranno che verrà utilizzato per sostenere le famiglie per il pagamento dei mutui e per il taglio delle tasse. Il provvedimento, ha spiegato il ministro è limitato al 2023 e tutti gli introiti “andranno agli acquisti per la casa e al taglio delle tasse”.

Salvini ha detto che il rialzo dei tassi d’interesse stabilito dalla Bce ha causato un aumento del costo del denaro per le famiglie e le imprese, mentre “non c’è stato un altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori”.

“In questo gap – ha proseguito – si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extraprofitti multimiliardari delle banche”.