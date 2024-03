Banche: Silvestri, 'pdl aggiornata per usare extraprofitti, governo non scappi'

Banche: Silvestri, 'pdl aggiornata per usare extraprofitti, governo non ...

Banche: Silvestri, 'pdl aggiornata per usare extraprofitti, governo non ...

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera, a mia prima firma, una nuova proposta di legge, adattata alla legislazione vigente, per tassare gli extraprofitti bancari e aiutare chi non riesce a pagare i rincari dei mutui. L’aggiornamento di questa pdl si...

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – "Il Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera, a mia prima firma, una nuova proposta di legge, adattata alla legislazione vigente, per tassare gli extraprofitti bancari e aiutare chi non riesce a pagare i rincari dei mutui. L’aggiornamento di questa pdl si è reso necessario per via della codardia politica del governo Meloni, il quale ha paura degli istituti di credito e continua a perseguire l’obiettivo di accreditarsi nei salotti che contano a discapito dei cittadini. È ormai un anno che denunciamo la gravità di quanto sta accadendo. Ricordiamo infatti che mentre le banche sono riuscite a fare 28 miliardi di utili, riconducibili in buona parte proprio all'aumento di oltre il 70% delle rate dei mutui, ci sono 2 milioni di famiglie che rischiano di perdere la propria casa. Giorgia Meloni e il suo governo si sveglino, c'è un'Italia che sta male. Dicano sì alla nostra proposta, si occupino dei problemi dei cittadini e la smettano di parlare solo di rave e maestri di cucina". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.