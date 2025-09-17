Il diavolo nascosto sui 50 euro: una piega e uno specchio creerebbero un volto inquietante. La vicenda che ha fatto scalpore in Bulgaria.

Negli ultimi giorni una banconota da 50 euro è diventata protagonista di un fenomeno sorprendente e virale in Bulgaria. Quello che normalmente è solo un pezzo di carta, improvvisamente è finito al centro di teorie inquietanti e discussioni accese sui social e non solo. Tra curiosità, paura e polemiche politiche, la storia di un’immagine misteriosa di un diavolo ha catturato l’immaginazione di migliaia di persone.

Il caso sulla banconota di 50 euro diventa virale

Negli ultimi giorni in Bulgaria è stata diffusa una curiosa storia andata virale: un video diffuso sui social sostiene che, piegando in un certo modo la banconota da 50 euro e posizionandola davanti a uno specchio, emergerebbe l’immagine di un volto cornuto, simile a un diavolo. La teoria, rilanciata da gruppi religiosi e movimenti contrari all’adozione dell’euro, ha rapidamente conquistato l’attenzione della rete, trasformando una semplice banconota in protagonista di una narrazione surreale e inquietante.

La questione ha sollevato non solo curiosità ma anche polemiche in un contesto politico già teso, a pochi mesi dall’ingresso della Bulgaria nella moneta unica, previsto per il 1° gennaio 2026.

“Sulla banconota da 50 euro c’è il diavolo”, la teoria dalla Bulgaria: interviene la BCE

Di fronte alla diffusione della teoria, la Banca Centrale Europea è intervenuta per chiarire ogni dubbio. Un portavoce ha spiegato che il design delle banconote si basa sul tema “epoche e stili”: porte e finestre sul fronte simboleggiano apertura e cooperazione, mentre i ponti sul retro rappresentano il dialogo tra i popoli europei.

Eventuali immagini che emergono piegando il biglietto sono semplici effetti ottici, frutto di combinazioni casuali e non intenzionali. Nessun messaggio occulto, nessun complotto: la BCE ha sottolineato che l’illusione, nota come pareidolia, è naturale, ma non ha alcun legame con il design o con la moneta stessa.