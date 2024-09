Una vera e propria tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, quando erano circa le ore alle 18:30, a Baranzate nell’hinterland di Milano. Un bambina di soli 3 anni, infatti, è stata investita da un furgone nel mezzo di una strada. Il 57enne alla guida del veicolo non ha visto la piccola: per lei non c’è stato scampo.

Baranzate, fa manovra col furgone e investe una bambina: morta a 3 anni

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio del 3 settembre in via Redipuglia a Baranzate, non troppo distanti da Milano, mentre il veicolo stava facendo manovra. Non è ancora chiaro se la piccola si sia allontanata brevemente dalla madre, un’egiziana di 43 anni, sfuggendo al suo controllo e finendo per essere investita dal 57enne alla guida del furgone. L’uomo alla guida del veicolo bianco non ha visto la piccola e, mentre faceva una manovra, l’ha investita. La madre della bimba è svenuta, mentre sul posto arrivava l’ambulanza.

Baranzate, fa manovra col furgone e investe una bambina: i soccorsi

La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stata ricoverata in codice rosso. Già nel corso della serata di ieri, però, ha smesso di respirare. Purtroppo, nonostante la lotta dei medici, la bimba è morta. I carabinieri hanno fatto il test alcolemico al guidatore del veicolo, ma l’uomo è risultato negativo.