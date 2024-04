Basilicata: Boccia, 'Marrese speranza cambiamento per lucani'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Piero Marrese è l'unica speranza che ha la Basilicata per il suo riscatto e per aprire una nuova stagione politica. E soprattutto, lo dico da pugliese da sempre innamorato di questa terra, tornare ad essere un punto di riferimento del Mezzogiorno come lo...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Piero Marrese è l'unica speranza che ha la Basilicata per il suo riscatto e per aprire una nuova stagione politica. E soprattutto, lo dico da pugliese da sempre innamorato di questa terra, tornare ad essere un punto di riferimento del Mezzogiorno come lo era nei decenni che abbiamo alle spalle, per i modelli di gestione amministrativa". Così il Presidente dei Senatori del Partito Democratico Francesco Boccia, oggi a Potenza, in sostegno del candidato di centrosinistra alla Regione Basilicata, Piero Marrese.

"Nella primissima stagione dell'Europa delle Regioni, dell'Europa della coesione sociale, della convergenza economica e dell'integrazione, territoriale, la Basilicata era un modello. Avete l’orgoglio e la competenza per tornare ad esserlo. Bardi quella Basilicata l'ha cancellata e umiliata. Piero Marrese, anche per l'eccellente lavoro fatto da amministratore locale appassionato della sua terra, può riportare la Basilicata agli standard che merita, con una nuova idea di sviluppo e di costruzione di nuove opportunità per le aree interne. Non ci arrenderemo al loro progetto scellerato di tagli ai servizi, alla sanità, ai trasporti, all'assistenza. Loro privatizzano tutto, anche la vita dei più deboli che con questa destra diventano sempre più fragili. La Basilicata è la Regione al penultimo posto per le liste d'attesa nella sanità e il Governo non dice una parola, anzi si vanta dei tagli fatti sulle case di comunità in sanità. Ma i lucani reagiranno e manderanno a casa Bardi con i partiti di destra".