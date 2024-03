Basilicata: Picierno, 'Chiorazzo autorevole, si trovi sintesi'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "In Basilicata c’è una personalità molto autorevole e si chiama Angelo Chiorazzo che ha messo a disposizione, in maniera del tutto generosa, impegno e competenza. Anche con lui sono in corso delle interlocuzioni per arrivare a una sintesi che sodd...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "In Basilicata c’è una personalità molto autorevole e si chiama Angelo Chiorazzo che ha messo a disposizione, in maniera del tutto generosa, impegno e competenza. Anche con lui sono in corso delle interlocuzioni per arrivare a una sintesi che soddisfi tutti, partendo dal fatto che la destra è forte e radicata noi abbiamo la necessità di stare tutti insieme e di costruire una coalizione in grado di sfidarla e batterla". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno che questa mattina è intervenuta a Rai News 24.

"Mi auguro dunque che Chiorazzo resti in campo, ma sono consapevole che dobbiamo condividere un percorso con gli alleati con i quali lui stesso sta interloquendo. L'auspicio è che si arrivi a una candidatura unitaria al più presto”.