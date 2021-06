Bce: Lagarde, 'con nostra politica monetaria +1,8% Pil entro 2023'

Roma, 21 giu. – (Adnkronos) – "Avendo vissuto la crisi del 2008, vorrei sottolineare che quella attuale è stata molto peggiore e molto più 'rapida' ma le politiche fiscali e quelle monetarie hanno raggiunto i loro obiettivi, ottimizzando gli effetti grazie al lavoro coordinato.

Quanto alle politiche monetarie della Bce porteranno a una crescita aggiuntiva che da marzo 2020 al 2023 sarà dell'1,8% mentre in termini di inflazione aggiungeranno un +1,3%. Non mi sembra che sia niente di cui vergognarsi". Lo sottolinea Christine Lagarde, presidente Bce, in audizione all'Europarlamento ricordando che governi e banche centrali nell'Eurozona stanno lavorando per "una ripresa solida, sostenibile, che darà benefici e lavoro per i cittadini" .