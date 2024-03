Bce: Lagarde, più fiduciosi su calo inflazione ma ne sapremo di più a giugno**

Roma, 7 mar. -(Adnkronos) - "Stiamo seguendo un percorso di disinflazione e siamo più fiduciosi" su questo calo "ma a questo punto non abbastanza" per decidere un taglio dei tassi. "Ci servono più conferme e più dati: ne sapremo più ad aprile ma ...

Roma, 7 mar. -(Adnkronos) – "Stiamo seguendo un percorso di disinflazione e siamo più fiduciosi" su questo calo "ma a questo punto non abbastanza" per decidere un taglio dei tassi. "Ci servono più conferme e più dati: ne sapremo più ad aprile ma molto di più a giugno". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde, incontrando la stampa al termine della riunione del Consiglio Direttivo, abbassando le aspettative per un taglio nella prossima riunione del Consiglio Direttivo che oggi "all'unanimità" ha deciso di tenere i tassi fermi. Sull'inflazione "ci sono movimenti positivi ma non sono abbastanza forti e duraturi" per decidere un taglio-