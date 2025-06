Bellucci: "No visione statalista, è tempo di approccio integrato&...

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – “La transizione demografica è una priorità di questo governo. Stiamo attuando una riforma del welfare che abbandoni l’approccio statalista, passivo, basato sui sussidi, a favore di un welfare integrato che chiama a raccolta, attraverso un patto sociale, istituzioni, terzo settore e il mondo delle imprese. Solo insieme si può pensare di affrontare una questione così importante”.

Così il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci al convegno 'Demografia, un patto tra generazioni' oggi al Palazzo dell'Informazione, sede di Adnkronos. “Il nostro obiettivo – continua – è quello di aiutare imprese e aziende a fare più e meglio, per questo abbiamo promosso il welfare aziendale, e dare maggiore stabilità al mondo del terzo settore. Tante le iniziative assunte, non ultimo lo stanziamento di ulteriori fondi straordinari pari a 23,5 milioni di euro. E poi una riforma delle politiche sociali che potenzi i servizi sociali sul territorio”.

Quello sul volontariato “è un decreto di cui sono particolarmente fiera perché finora 5 milioni di volontari in Italia non hanno avuto un riconoscimento formale da parte delle istituzioni. Oggi, grazie al governo Meloni, lo Stato riconosce il valore dell’attività di volontariato, la certifica in modo che le persone possano poi spendere quella certificazione nel mondo del lavoro, negli studi anche universitari e nei concorsi pubblici”.