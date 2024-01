Beneficenza: bozza 'ddl Ferragni', multa finirà anche su siti produttori e influencer

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – La multa -dai 5mila ai 50mila euro- sui siti di chi è stato 'pizzicato' dall'Antitrust, sia del produttore sia dell'influencer che ha pubblicizzato il prodotto. Non solo. Anche l'Antitrust provvederà a darne notizia, passando anche dai media. E' quanto prevede la bozza del disegno di legge battezzato da alcuni 'legge Ferragni', atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì prossimo.

Al comma 3 dell'articolo 4 -concernente 'controlli e sanzioni'- è infatti messo nero su bianco che "l’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista". Guai per chi pensa di farla franca, ignorando al misura. "In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma – recita infatti la norma -, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro".