I prezzi dei carburanti stanno salendo sempre più, scopriamo quindi quando benzina e diesel potrebbero costare 3 euro al litro, se il conflitto medio orientale non dovesse cessare.

La guerra in Iran sta già avendo impatti importanti per le tasche degli italiani, al momento si fa sentire maggiormente per quanto riguarda il costo del carburante con il diesel abbondantemente sopra i due euro nonostante lo sconto di 25 centesimi prolungato sino a maggio, ma scopriamo quando scollinerà i tre euro al litro.

Benzina, lo scenario attuale, attenuato con lo sconto

Lo sconto del governo, che riduce di 25 centesimi il prezzo al litro, fa respirare gli italiani almeno sino a fine mese anche se il diesel è già sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro.

Un problema vero per chi ha questo tipo di combustibile, famoso per permettere di compiere molti chilometri e quindi acquistato per chi macina tanta autostrada, ma ora nemico più che mai delle finanze perché un pieno di 50 litri comporta la spesa di ben 100 euro.

La situazione è leggermente migliore per la benzina dato che ora ha scollinato da poco 1,80 euro/litro, sempre tanto ma con un gap rispetto alla soglia dei 2 euro/litro.

Quando arriverà a costare 3 euro al litro, le ipotesi

Immaginando uno scenario catastrofico, di guerra prolungata per mesi è normale vedere i prezzi del carburante schizzare verso l’alto, con un aumento del Brent, il tasso del greggio, ovvero il Petrolio da cui attraverso la raffinazione arrivano poi diesel e benzina.

Se si vogliono fare i calcoli è facile vedere a 3 euro/litro il diesel per il mese di giugno, tolte infatti le accise il diesel sarebbe già a 2,40 euro/litro. Lo spauracchio è quindi sempre più vicino e questo spaventa moltissimi italiani.

La situazione è leggermente migliore per la benzina, perché come riporta The Social Post il suo innalzamento è più contenuto. In questo caso la soglia critica dei 3 euro/litro arriverebbe secondo le stime verso il mese di settembre.

Si spera quindi che Iran e USA-Israele possano trovare al più presto un accordo al fine di riaprire lo stretto di Hormuz, fermando la veloce risalita dei prezzi che si ripercuoterebbero su tutta l’economia, non solo sui carburanti.