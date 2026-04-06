Ultimatum di Trump all'Iran: minaccia sullo Stretto di Hormuz e sulle infrastrutture

Ultimatum e tensione: scadenze, minacce alle infrastrutture e la risposta di Teheran che non arretra

Negli ultimi giorni la Casa Bianca ha alzato il tono verso Teheran con un messaggio limpido: se non sarà riaperto lo Stretto di Hormuz entro la scadenza indicata, gli Stati Uniti minacciano ritorsioni su vasta scala. Il presidente donald trump ha spostato la deadline fissata inizialmente per il 6 aprile, evocando poi un nuovo termine al 7 aprile alle 20 ora di Washington; parole che hanno rilanciato lo spettro di attacchi a infrastrutture chiave.

La posta in gioco non è solo militare ma anche economica: lo Stretto di Hormuz convoglia una quota significativa del traffico petrolifero mondiale, e il blocco dei passaggi marittimi ha già alimentato preoccupazioni sui mercati. In questo clima di ultimatum e contro-mosse, la retorica di Washington si è prestata a interpretazioni che comprendono minacce di colpire ponti, centrali elettriche e impianti energetici, elementi che gli osservatori internazionali considerano centrali nella vita civile iraniana.

La minaccia di attacchi alle infrastrutture

Nel corso delle dichiarazioni pubbliche il presidente ha utilizzato espressioni durissime, arrivando a definire alcuni giorni come il “Giorno delle centrali elettriche” e il “Giorno dei ponti”, con l’annuncio esplicito di possibili strike mirati contro impianti ritenuti strategici. La Casa Bianca ha collegato queste opzioni alla volontà di costringere l’Iran ad abbassare la guardia e riaprire le rotte marittime; al contempo il linguaggio ha sollevato interrogativi sul rispetto del diritto internazionale. Testate come il New York Times hanno evidenziato che l’attacco indiscriminato di infrastrutture civili potrebbe qualificarsi come crimine di guerra.

Aspetti legali e dichiarazioni di esperti

Esperti legali e ex consulenti del Dipartimento di Stato hanno sottolineato la differenza tra obiettivi militari legittimi e obiettivi civili protetti. Brian Finucane, citato dai media internazionali, ha messo in guardia sul fatto che la minaccia di attaccare senza distinguere tra obiettivi leciti e illeciti costituirebbe una violazione del diritto bellico. Allo stesso tempo, Washington non ha escluso del tutto opzioni che vanno oltre i raid aerei, lasciando aperto il discorso anche all’eventuale impiego di forze di terra, sebbene al momento questa ipotesi non sia considerata prioritaria.

La reazione iraniana e il clima di scontro

Teheran ha risposto in maniera ferma e sprezzante alle minacce. Figure istituzionali come Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, hanno rilanciato accuse contro la leadership statunitense, sostenendo che azioni sconsiderate trascinerebbero la regione «in un inferno». L’ex ministro degli Esteri Ali Akbar Velayati e portavoce dei Pasdaran hanno ribadito la capacità di interrompere flussi energetici e commercio globale come leva di pressione, mentre il generale Ali Abdollahi Aliabadi ha bollato le minacce come «impotenti e nervose».

Il caso del pilota disperso e le ritorsioni incrociate

Il conflitto ha un ulteriore elemento di alta tensione: l’abbattimento di velivoli statunitensi ha lasciato un pilota disperso per il quale è stata offerta una taglia, cifra riportata intorno ai 66 mila dollari, e che potrebbe trasformarsi in una leva negoziale potentissima. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni di ricerca e soccorso con unità speciali, temendo che l’eventuale cattura alimenti una nuova crisi alla stregua degli ostaggi del 1979. Parallelamente, Washington ha compiuto mosse politiche come la revoca della green card a membri della famiglia di figure militari iraniane, misura che rinforza il clima di reciproca ostilità.

Implicazioni regionali e scenari economici

L’escalation ha ricadute immediate sui partner regionali e sui mercati: il blocco del transito a Hormuz e le ripetute operazioni militari rischiano di alterare prezzi e forniture energetiche. Alcuni mediatori, tra cui il Pakistan, hanno segnalato aperture ai negoziati, ma la trattativa appare in salita, complicata da richieste di «cogestione» del passaggio marittimo e dal rifiuto iraniano di condizioni ritenute inaccettabili. Nel frattempo, alleanze e rivalità globali osservano con attenzione, poiché ogni nuova misura rischia di amplificare gli effetti sull’economia internazionale e sulle relazioni diplomatiche.

In un contesto segnato da ultimatum ripetuti e da mosse militari e diplomatiche incrociate, la situazione resta fluida. Mentre Washington insiste sulla necessità di riaprire lo Stretto di Hormuz per evitare ulteriori scompensi, Teheran mantiene una posizione rigida, pronta a usare leve politiche ed economiche per difendere la propria sovranità. Il mondo osserva: la prossima scadenza potrebbe confermare un accordo tampone oppure inaugurare una fase di scontri diretti con conseguenze profonde per la regione e oltre.