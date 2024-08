I prezzi dei carburanti continuano a scendere, raggiungendo il livello più basso da febbraio. Tutti i dettagli in vista dell’ultimo grande esodo estivo.

Benzina, la rilevazione: cala ancora il prezzo

I prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere, mentre la quotazione internazionale della benzina è al terzo rialzo consecutivo e quella del gasolio torna a scendere lievemente. Il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più basso da febbraio, quello del gasolio da giugno. Ad affermarlo è Staffetta quotidiana, che ha aggiunto anche che i prezzi nelle aree di servizio autostradali sono mediamente più alti rispetto alla rete ordinaria di circa nove centesimi al litro sulla benzina in self service e di quasi undici centesimi sul gasolio. Una differenza che raddoppia sul servito, con il costo della benzina in autostrada di 21,4 centesimi in più rispetto alla rete ordinaria, e di 23,7 centesimi in più per il gasolio.

Le medie dei prezzi della benzina

L’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ha svelato le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori. Come riportato dall’Ansa, si parla di benzina self service a 1,832 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,836, pompe bianche 1,824), diesel self service a 1,711 euro/litro (-3, compagnie 1,716, pompe bianche 1,702). Benzina servito a 1,976 euro/litro (-2, compagnie 2,017, pompe bianche 1,895), gasolio servito a 1,856 euro/litro (-3, compagnie 1,898, pompe bianche 1,772). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,331 euro/kg (+1, compagnie 1,343, pompe bianche 1,321), Gnl 1,228 euro/kg (-1, compagnie 1,231 euro/kg, pompe bianche 1,226 euro/kg). Per quanto riguarda le autostrade si parla di benzina self service 1,925 euro/litro (servito 2,192), gasolio self service 1,819 euro/litro (servito 2,092), Gpl 0,856 euro/litro, metano 1,453 euro/kg, Gnl 1,284 euro/kg.