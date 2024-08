Prezzo carburante in calo: benzina self service ai minimi da sei mesi

I prezzi del carburante stanno registrando un ulteriore calo.

Con il prezzo del greggio ai minimi da otto mesi e una significativa discesa dei costi dei prodotti raffinati, i costi alla pompa stanno diminuendo. Attualmente, il prezzo della benzina si attesta al livello più basso degli ultimi sei mesi. I dati aggiornati, forniti dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e successivamente elaborati da Staffetta Quotidiana, indicano i seguenti valori per domenica 4 agosto. La benzina self service si aggira intorno a 1,841 euro al litro, con un lieve calo di 3 millesimi rispetto al giorno precedente. Il diesel self service è a 1,721 euro al litro. Il GPL servito viene venduto a 0,714 euro al litro, mentre il metano servito è a 1,330 euro al kg. Infine, il GNL è sceso a 1,232 euro al kg.

I prezzi sulla rete autostradale

Sulle autostrade, i prezzi sono generalmente più elevati: benzina self service a 1,934 euro al litro (servito a 2,199), gasolio self service a 1,830 euro al litro (servito a 2,103), GPL a 0,857 euro al litro, metano a 1,455 euro al kg e GNL a 1,294 euro al kg. A mettere in guardia i consumatori è anche il Codacons, che avverte del divario effettivo tra rete stradale e autostradale.

La denuncia del Codacons

L’associazione ha sottolineato che, rispetto allo stesso periodo del 2023, la benzina self service è scesa mediamente del 4,6%, con un risparmio di circa 4,4 euro a pieno, mentre il gasolio è diminuito del 4,2%. Il Codacons ha evidenziato che chi si rifornisce in autostrada paga significativamente di più rispetto alle aree urbane e che le riduzioni dei listini sono meno marcate rispetto all’anno passato. Per questo motivo, è fondamentale istituire un controllo costante da parte dello Stato per tutelare gli automobilisti.