Buone notizie per milioni di automobilisti italiani. Quotidiano Energia segnala, sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 di ieri 25 agosto, una discesa del listino prezzi per i carburanti. La benzina verde costa 1,811 al litro: è il livello minimo da gennaio.

Il prezzo della benzina verde self cala ancora e tocca i minimi dal 30 gennaio toccando 1,811 euro al litro mentre il diesel, sempre self, è a 1,686 euro al litro, ai minimi dal 6 luglio 2023.

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,958 euro al litro, 1,980 la rilevazione del 9 agosto, mentre la media del diesel servito è 1,833 euro al litro, contro 1,860 registrato prima della pausa estiva.

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,721 e 0,745 euro al litro (no logo 0,706). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,328 a 1,402 euro al kg (no logo 1,340).

Secondo le ultime indagini effettuate, dunque, non ci sarebbe stata nessuna speculazione sulle vacanze degli italiani in merito ai carburanti.

“Se si confrontano questi prezzi con quelli rilevati dal Mimit a inizio agosto, il 2 agosto, oggi la benzina costa 3,8 cent in meno al litro, pari a 1,90 euro per un pieno di 50 litri, -2%, mentre per il gasolio il risparmio è di 4,3 cent, 2 euro e 15 cent a rifornimento, -2,3%. Insomma, una buona notizia. Nessuna stangata sulle ferie” afferma Massimiliano Dona , presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, come riportato da La Stampa.

Lo stesso Dona invita i consumatori a prestare sempre molta attenzione ai prezzi del carburante sulla rete autostradale dove i costi sono sempre più alti della rete stradale ordinaria:

“Oggi la media regionale, escludendo le autostrade, è pari a 1,816 euro al litro per la benzina self e 1,691 per il gasolio, ossia la benzina costa in autostrada oltre 8 cent in più, pari a 4 euro e 5 cent a pieno, mentre il gasolio arriva a quasi 10 cent, pari a 4 euro e 85 cent a rifornimento. Inoltre in autostrada, al di là della media, i prezzi variano molto da distributore a distributore e la fregatura è sempre in agguato”.