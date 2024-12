Secondo fonti qualificate, Beppe Grillo, garante del M5s, ha inviato una lettera alla segretaria del Pd, Elly Schlein. Qual è il motivo della missiva?

Beppe Grillo invia una lettera a Elly Schlein

In questi giorni si sta svolgendo la ripetizione del voto per la Costituente, richiesta da Beppe Grillo, in aperto conflitto con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Il voto include anche la proposta di abolire il ruolo del garante del M5s e la possibilità di modificare il simbolo del Partito.

In questo clima di caos interno al movimento, Beppe Grillo, come riportato dall’ANSA, avrebbe inviato una lettera in busta chiusa alla segretaria del Pd, Elly Schlein, nella quale si farebbe riferimento a un possibile ruolo di Giuseppe Conte nel Partito Democratico. Tuttavia, al momento, c’è assoluto riserbo sui contenuti del messaggio.

Il M5S e il nuovo voto della Costituente

Ieri, giovedì 5 dicembre, ha preso il via la nuova votazione dell’Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle, a seguito dei risultati del primo voto del 24 novembre scorso. Gli iscritti, fino alle 22 di domenica 8 dicembre, saranno chiamati a esprimere nuovamente il loro parere sulle modifiche statutarie.

Beppe Grillo, fondatore del movimento, ha annullato l’esito della prima votazione, una decisione che ha intensificato le tensioni tra il garante del M5s e l’attuale presidente, Giuseppe Conte.