Berlino sotto shock, intorno alle ore 13.00 un’auto ha travolto un gruppo di bambini nel quartiere Wedding. Ci sono almeno tre feriti, grave un accompagnatore.

Berlino, auto travolge un gruppo di bambini

Poco dopo le ore 13.00 di oggi, giovedì 4 settembre 2025, un’auto ha travolto un gruppo di bambini a Berlino, nel quartiere Wedding, lungo la Seestrasse all’angolo con Dohnagstell.

Secondo quanto riportato da La Bild, erano 15 in tutti i bimbi, di età compresa tra i 7 e gli 8 anni. Secondo le prime informazioni, l’auto in questione sarebbe una BMW, e si sarebbe trattato di un incidente, non di un gesto volontario. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

Berlino, auto travolge un gruppo di bambini: grave un accompagnatore

Alcuni bambini sono rimasti lievemente feriti e sono stati portati all’ospedale di Virchow. Una accompagnatrice, invece, sarebbe rimasta ferita gravemente, anche lei portata urgentemente all’ospedale. Il conducente della BMW che ha travolto il gruppo di bambini è invece rimasto illeso ed è già stato interrogato dagli agenti. L’auto ha riportato danni alla parte anteriore sinistra. Come detto pare essersi trattato di un incidente, gli inquirenti sono comunque al lavoro per stabilire l’esatta dinamica di quella che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.