Tragedia a Corato, auto finisce contro albero: morto bimbo di 5 mesi

Una tragedia ha scosso Corato nella serata di ieri: un bimbo di soli 5 mesi è morto in un terribile incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiava con i genitori si è schiantata contro un albero, provocando danni irreparabili. La comunità locale è sotto choc mentre le autorità indagano per chiarire le cause dello schianto.

Tragedia a Corato, auto finisce contro albero

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un animale improvvisamente apparso sulla strada. L’impatto contro l’albero è stato inevitabile e le conseguenze per il neonato sono state drammatiche.

La vicenda ha suscitato profonda commozione nella comunità locale e nelle autorità, con il sindaco Corrado Debenedittis che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia:

“Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati per quanto successo. Esprimo la vicinanza alla famiglia mia e dell’intera città. Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco, ma la sua bellezza e vivacità sono entrati nel cuore di tutti noi. La vita è un mistero che con fede va accettato costruendo una comunione profonda con chi ci ha lasciato, nella consapevolezza che la realtà è più grande dei nostri sensi e della nostra comprensione”.

La tragedia ha colpito la periferia di Corato nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 settembre. Il piccolo viaggiava sull’auto guidata dalla madre, quando il veicolo è finito contro un albero di pino. L’urto, che ha fatto scattare gli airbag, ha sbalzato il bambino dall’ovetto posizionato sul sedile anteriore accanto al guidatore.

Soccorso immediatamente dal personale del 118, il piccolo è stato trasportato al Policlinico di Bari, dove purtroppo è deceduto durante la notte. La madre, ferita nell’impatto, è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.