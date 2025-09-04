Incidente sulla provinciale 128 tra Brignano e Castel Liteggio: sei auto coinvolte, sette feriti e un giovane di 19 anni in gravi condizioni.

Una violenta carambola ha coinvolto sei veicoli sulla provinciale di Brignano, causando sette feriti, di cui uno gravissimo. Tra le persone coinvolte, un giovane di 19 anni è in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre la strada è stata chiusa ore per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente a catena a Brignano: coinvolte sei auto, 19enne in gravi condizioni

Brignano di Gera d’Adda è stato teatro di un grave incidente sulla Strada provinciale 128, tra Brignano e Castel Liteggio, avvenuto mercoledì 3 settembre intorno alle 19.30.

Una Bmw, guidata da un 19enne di Cologno al Serio, ha perso il controllo in curva durante una folle corsa, invadendo la corsia opposta e causando una carambola con altri cinque veicoli. Il giovane è finito fuori strada con la sua auto, riversa sul lato del passeggero, mentre il motore è stato scaraventato sulla carreggiata. Trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e resta in condizioni gravissime.

Brignano, incidente a catena: altri sette feriti

Oltre alla Bmw del giovane, nell’incidente sono rimaste coinvolte una Peugeot 207, una Ford C-Max, una Fiat 500, una Volkswagen Golf e una Fiat Panda. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta, ma nessuna ha riportato traumi gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio, quattro mezzi dei vigili del fuoco, tre ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso. La provinciale è rimasta chiusa per ore per i rilievi, la messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli. Si stanno anche verificando le condizioni del conducente riguardo all’abilitazione a guidare un’auto di grossa cilindrata, essendo neopatentato.