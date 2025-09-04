Una violenta carambola ha coinvolto sei veicoli sulla provinciale di Brignano, causando sette feriti, di cui uno gravissimo. Tra le persone coinvolte, un giovane di 19 anni è in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre la strada è stata chiusa ore per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Incidente a catena a Brignano: coinvolte sei auto, 19enne in gravi condizioni
Brignano di Gera d’Adda è stato teatro di un grave incidente sulla Strada provinciale 128, tra Brignano e Castel Liteggio, avvenuto mercoledì 3 settembre intorno alle 19.30.
Una Bmw, guidata da un 19enne di Cologno al Serio, ha perso il controllo in curva durante una folle corsa, invadendo la corsia opposta e causando una carambola con altri cinque veicoli. Il giovane è finito fuori strada con la sua auto, riversa sul lato del passeggero, mentre il motore è stato scaraventato sulla carreggiata. Trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e resta in condizioni gravissime.
Brignano, incidente a catena: altri sette feriti
Oltre alla Bmw del giovane, nell’incidente sono rimaste coinvolte una Peugeot 207, una Ford C-Max, una Fiat 500, una Volkswagen Golf e una Fiat Panda. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta, ma nessuna ha riportato traumi gravi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio, quattro mezzi dei vigili del fuoco, tre ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso. La provinciale è rimasta chiusa per ore per i rilievi, la messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli. Si stanno anche verificando le condizioni del conducente riguardo all’abilitazione a guidare un’auto di grossa cilindrata, essendo neopatentato.