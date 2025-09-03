Dramma nella notte sulla A1: un grave incidente ha sconvolto l’autostrada questa notte, provocando la morte di una giovane di 25 anni e il ferimento grave di altre persone, attualmente ricoverate in ospedale. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche dello scontro.

Incidente sulla A1 nella notte: la dinamica dello schianto

Nella tarda serata di martedì 2 settembre 2025, un grave incidente ha interessato l’autostrada A1 Sud, tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano. Intorno alle 00:35, una Fiat Panda blu si è scontrata con due mezzi pesanti per cause ancora da chiarire, provocando un impatto violentissimo. La piccola utilitaria si è ribaltata sulla carreggiata, mentre uno dei camion ha riportato gravi danni alla cabina e al parabrezza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa, carro soccorso e autogrù, insieme agli operatori del 118, con due elicotteri, due automediche e quattro ambulanze, per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso ai coinvolti. Il tratto autostradale è rimasto completamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Incidente sulla A1 nella notte: giovane muore, diversi feriti gravi in ospedale

Lo schianto ha avuto conseguenze drammatiche: una giovane di 21 anni, di nazionalità ecuadoregna, è deceduta sul colpo, rimanendo intrappolata nell’abitacolo della Panda. Altre quattro persone sono rimaste ferite: tra queste, due sono state trasferite con elicottero negli ospedali più vicini in condizioni gravi, mentre le altre due, pur ferite seriamente, hanno riportato lesioni meno critiche. In totale, le vittime dell’incidente includono un ragazzo di 25 anni e tre uomini tra i 50 e i 61 anni.