Notte drammatica a Palermo, dove un violento incidente in moto contro il guard rail ha spezzato due giovani vite.

Era buio, tarda notte, circa le tre, quando Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo, 24, hanno perso il controllo della loro Kawasaki bianca.

Via Belgio, sottopassaggio in direzione Catania. Non è chiaro cosa sia successo. Forse una curva presa male, forse la distrazione. La moto ha colpito il guard rail. E tutto è finito lì. Corpi distesi a terra, pezzi della moto sparsi. Violento. Troppo veloce. Troppo fragile la vita.

Tre ambulanze, polizia in massa. La strada chiusa, sirene e lampeggianti. Qualcuno ha filmato. Qualcuno ha solo guardato, incredulo. Una scena che ti rimane dentro. La moto lontana dai corpi. L’impatto, dicono i primi soccorritori, è stato immediato. Nessuna speranza. E intanto la città non dorme più, almeno per chi sa. Le strade di Palermo di notte possono essere trappole silenziose. Velocità, distrazioni, e quel guard rail che improvvisamente diventa protagonista di un tragico incidente in moto.

Antonio aveva appena compiuto 27 anni. Sommelier, conosceva i vini meglio di chiunque, lavorava in un ristorante del centro storico e collaborava anche con una struttura a San Nicola l’Arena. Domenico lavorava in un’agenzia di scommesse vicino allo Sperone. Due ragazzi normali, con sogni, amici, risate e qualche serata fuori. E ora non ci sono più.

Chi li conosce parla di Antonio e Domenico con occhi lucidi, un misto di incredulità e dolore. “Non ci si abitua mai a certe cose”, dice un collega. La moto, la notte, il guard rail… tutto sembra normale fino al momento in cui diventa fatale. Il sottopassaggio ora è solo un luogo di ricordi, pezzi di metallo, gomme bruciate e silenzi che pesano.

La città riflette. Le strade non perdonano. I giovani rischiano di più, a volte senza nemmeno sapere. L’ennesimo incidente. Due amici, due vite, due sogni finiti contro un guard rail.