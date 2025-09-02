Scontro frontale tra Bmw e Peugeot: morti padre e figlio. Un terzo veicolo sulla carreggiata non ha subito danni.

La combinazione di velocità, distrazioni o condizioni della strada può trasformare pochi istanti in eventi drammatici, lasciando profonde ferite nelle comunità colpite. Il recente scontro sulla statale Palermo-Agrigento, che ha portato alla morte di padre e figlio, ne è un doloroso esempio, ricordando quanto la sicurezza stradale resti una priorità imprescindibile per tutti.

Padre e figlio morti in un drammatico incidente stradale: interventi e reazioni locali

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico al chilometro 7 della statale 189 “Della Valle del Platani” per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale del 118 e le squadre Anas per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

La tragedia ha suscitato profondo cordoglio nel comune di Lercara Friddi: il sindaco Luciano Marino ha espresso vicinanza alla famiglia Catalano.

“Voglio esprimere tutta la vicinanza e il cordoglio mio e dell’amministrazione comunale alla famiglia Catalano. Una tragedia che sconvolge tutti noi”.

Padre e figlio morti in un drammatico incidente stradale: la ricostruzione dei fatti

Un grave incidente stradale ha causato la morte di due persone lungo la statale Palermo-Agrigento, in prossimità di Lercara Friddi, nel pomeriggio di martedì 2 settembre. Le vittime sono Gaetano Catalano, 68 anni, residente a Lercara Friddi, e suo figlio Tommaso, 39 anni, che viveva a Torino ed era tornato dai genitori per una vacanza.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro frontale ha coinvolto una Bmw e una Peugeot, mentre un terzo veicolo presente sulla carreggiata non ha riportato danni significativi. Il conducente dell’altra auto coinvolta è rimasto illeso.