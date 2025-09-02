Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì sulla Statale 42, coinvolgendo tre auto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Tre auto coinvolte in un incidente sulla Statale 42

Lunedì sera, poco prima delle 20, la Statale 42 tra Sacca e l’ospedale di Esine è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto guidata da Gianni Prevedello è stata colpita frontalmente da un’auto che, per motivi ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone, una giovane di 24 anni e un ragazzo di 26, entrambi trasportati in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i mezzi del 118, mentre la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire soccorsi e rilievi.

Tre auto coinvolte in un incidente sulla Statale 42: un morto e feriti

La collisione ha avuto un esito tragico per Gianni Prevedello, 70 anni, residente a Vimodrone, nella Città metropolitana di Milano, che si trovava in Valcamonica probabilmente per una breve vacanza.

I Vigili del Fuoco hanno impiegato quasi due ore per estrarre il corpo dalle lamiere, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. La comunità locale resta sotto shock per la perdita dell’uomo, ricordato come persona tranquilla e apprezzata da chi lo conosceva.