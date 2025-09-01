Una domenica che si annunciava tranquilla si è trasformata in tragedia sulla Napoli-Salerno. Un grave incidente stradale ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre tre, gettando nel caos l’autostrada e lasciando familiari e automobilisti sotto choc.

Incidente in A3, domenica di sangue sulla Napoli-Salerno

Un grave scontro stradale si è verificato ieri sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, nei pressi del casello di Portici, in direzione Salerno.

L’incidente è avvenuto nel giorno del rientro dalle vacanze estive per milioni di italiani, provocando il blocco del traffico e lunghe code.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto coinvolte avrebbe perso il controllo, finendo contro un muro e innescando una carambola che ha interessato altre due vetture. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze del 118 per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere e prestare i primi soccorsi.

Incidente in A3, domenica di sangue sulla Napoli-Salerno: vittime e feriti

L’incidente ha causato la morte di due giovani di Torre Annunziata, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, rispettivamente di 22 e 27 anni. Altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, e sono state trasportate in elisoccorso agli ospedali Cardarelli e del Mare.

Gli occupanti della seconda vettura coinvolta nell’incidente hanno riportato solo contusioni lievi, ma restano sotto osservazione medica.

Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha espresso cordoglio per le vittime, sottolineando il dolore della comunità e della città di Torre Annunziata.