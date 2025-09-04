A Cassino, un incidente stradale ha provocato il ferimento di due ragazze dopo che l’auto su cui viaggiavano ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Incidente a Cassino, auto si schianta contro un albero: indagini in corso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi sanitari, vigili del fuoco e le forze dell’ordine, tra cui carabinieri e guardia di finanza, per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, l’auto sarebbe uscita di strada prima di schiantarsi contro l’albero nei pressi del centro commerciale “Gli Archi”, intorno alle 4:30 del mattino.

Incidente a Cassino, auto si schianta contro un albero: due ragazze elitrasportate

Questa mattina lungo la via Casilina a Cassino, due ragazze, 21 e 22 anni, hanno perso il controllo dell’auto su cui viaggiavano, finendo contro un albero. Nell’impatto entrambe hanno riportato ferite serie e sono state trasferite d’urgenza in ospedale. Una delle giovani è stata elitrasportata al San Camillo di Roma, mentre l’altra è stata condotta all’Umberto I della capitale, entrambe con prognosi riservata.

Al momento le generalità delle giovani non sono state rese note, ma secondo quanto riportato da Telemolise, le due ragazze sarebbero residenti a Venafro.