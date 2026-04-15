Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘il 46% degli italiani ha ritrovato il proprio ritmo di vita’

Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘il 46% degli italiani ha ritrovato il pro...

Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘il 46% degli italiani ha ritrovato il pro...

“Da 30 anni gli italiani soffrono la gestione del tempo e ritengono di averne poco o di non saperlo gestire bene. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato: oggi il 46% degli italiani dichiara di aver già ritrovato il proprio tempo e il 45% si dice soddisfatto del proprio rapporto con il ritmo della...