Durante l'episodio del 10 settembre di "È Sempre Cartabianca", la conduttrice Bianca Berlinguer ha annunciato che l'intervista con l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, coinvolta nel caso Sangiuliano, non si sarebbe svolta come previsto. Nonostante Boccia fosse già in studio per l'intervista in diretta, ha deciso di rinviare l'evento di una settimana, sostenendo che non erano state fornite informazioni complete sul suo caso. Durante la trasmissione, Berlinguer ha citato la risposta di Boccia alle affermazioni di Sallusti, che la descriveva come inaffidabile, ribadendo la sua intenzione di cercare la verità e non ingannare gli italiani.

