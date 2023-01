Bianca Nappi, tra Lolita Lobosco e Puglia, madrina del Sudestival

Roma, 28 gen. (askanews) – Bianca Nappi è l’amica-confidente di Lolita Lobosco, accanto a Luisa Ranieri nella serie di grande successo, sta per iniziare un altro progetto Rai ma tornerà di nuovo nella sua Puglia come madrina del Sudestival, che quest’anno si svolge dal 27 gennaio al 17 marzo tra Monopoli, Fasano, Polignano a Mare e Bari.

Giunto alla 23esima edizione, il Sudestival, fondato e diretto da Michele Suma, è il primo e unico festival di cinema italiano che si svolge in Puglia in inverno: quest’anno durerà 35 giorni, sono previste 60 proiezioni, ci saranno 12 premi e oltre 40 ospiti, con Masterclass, Retrospettive e Concorsi.

Bianca Nappi il 17 marzo, nella serata delle premiazioni, riceverà un riconoscimento speciale, e sul suo ruolo di madrina dice:

“Ovviamente mi ha fatto molto piacere sono stata molto contenta

e ho pensato che l’apporto che posso dare sicuramente nei confronti dei ragazzi, perché poi è un festival che ha una parte formativa importante, che coinvolge moltissimi studenti, è proprio la condivisione della mia esperienza, di vita e professionale”.

Bianca vive da molti anni a Roma, dove ha girato tre film con Ferzan Ozpetek, varie serie e film tv, quest’anno è stata tra le protagoniste di “Tutto chiede salvezza” di Netflix, tra pochi giorni affronterà una nuova serie Rai, molto diversa da “Lolita”.

E ora guarda al futuro.

“Mi piacerebbe che fosse dato sempre più spazio alle attrici, così come avviene normalmente agli attori, perché nonostante si siano fatti, si stiano facendo, molti passi in avanti, questo lo dico e lo sottolineo, però secondo me c’è ancora molto da fare. Quindi se potessi esprimere un desiderio adesso, desidererei fare un personaggio che rompa ancora di più un po’ gli schemi”, ha sottolineato.

