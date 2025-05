Una scoperta inquietante

La polizia di Novara ha fatto una scoperta agghiacciante: una bimba di soli 14 mesi è stata ritrovata in uno stato di abbandono e con gravi carenze igienico-sanitarie. La piccola era scomparsa da oltre un anno, dopo che il padre, un cittadino straniero, l’aveva sottratta alla madre italiana.

Questo caso ha sollevato interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei minori e sulle dinamiche familiari che possono portare a situazioni così drammatiche.

Le indagini della polizia

La madre della bambina ha sporto denuncia, avviando così le indagini della Squadra mobile di Novara. Gli agenti sono riusciti a identificare il padre, noto solo con un soprannome, che si è rivelato essere senza fissa dimora e con un passato criminale significativo. I reati a suo carico includono maltrattamenti, reati contro il patrimonio e possesso di armi clandestine. La polizia ha rintracciato l’uomo all’interno di un locale notturno, dove ha confessato di aver affidato la figlia a una donna pregiudicata e tossicodipendente.

Le condizioni della bambina

Quando gli agenti hanno trovato la donna, si sono subito resi conto delle condizioni disastrose in cui viveva la piccola. Trasportata in ospedale per accertamenti, la bimba è stata sottoposta a un test tossicologico, risultando positiva alla cocaina. Questa scoperta ha messo in luce non solo l’abbandono, ma anche l’esposizione della bambina a sostanze stupefacenti, un fatto che solleva gravi preoccupazioni sulla sua salute e sicurezza.

Le conseguenze legali

Il padre e la donna che si occupava della bambina sono stati denunciati alla procura per maltrattamenti in famiglia. La piccola è ora in una struttura protetta, dove è stata avviata la procedura di adottabilità. Questo caso ha messo in evidenza la necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità per proteggere i minori in situazioni di vulnerabilità. La comunità si interroga su come sia possibile che una situazione del genere sia potuta accadere e quali misure preventive possano essere adottate in futuro.