A Bologna, una bambina di poco più di 1 anno è fuggita dall'asilo nido arrivando in strada. Le maestre sono state sospese dal lavoro

Poteva trasformarsi in tragedia la storia che vi raccontiamo oggi ma per fortuna è finito tutto per il meglio. Una bambina di soli 13 mesi è scappata dall’asilo nido di Bologna dove si trovava, sfuggendo al controllo delle maestre. Vediamo cosa è successo.

Bambina fugge dall’asilo nido a Bologna

Non è la prima volta che leggiamo casi in cui dei bambini scappano dall’asilo mettendosi in pericolo.

Stavolta siamo a Bologna, dove è accaduto esattamente questo, in un asilo nido della città.

La piccola di 13 mesi ha gattonato fuori dalla struttura, arrivando fino al marciapiede della strada che si trova all’esterno dell’asilo nido. Per fortuna un’educatrice e alcuni collaboratori di una scuola media nelle vicinanze, l’hanno notata prima che si mettesse in pericolo.

L’episodio in realtà risale ad alcune settimane fa ma è venuto alla luce adesso per i provvedimenti presi nei confronti delle maestre che in quel momento doveva prestare maggiore attenzione a cosa accadeva.

Sospensione per le maestre dell’asilo nido di Bologna

Il comune ha deciso di sospendere le maestre in questione per un giorno, punizione che ad alcuni è apparsa abbastanza lieve.

L’assessore della Scuola, Daniele Ara, ha chiarito il fatto, precisando che il personale della scuola ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

A fronte di questo incidente sono stati attivati due percorsi, il primo di natura disciplinare che appunto parla di sospensioni e sanzioni alle maestre coinvolte.

Il secondo è di natura organizzativa ed è rivolto a tutti coloro che lavorano all’interno dell’asilo nido di Bologna, infatti c’è bisogno di sensibilizzare il personale per prevenire episodi del genere e migliorare la sicurezza.

Ricordiamo nuovamente che mancanze di controllo simili hanno portato a tragedie.