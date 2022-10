Paura nel Pescarese, dove una famiglia di cinghiali ha fatto irruzione in un asilo. I bambini stanno bene, la maestra invece è stata aggredita.

Una famiglia di cinghiali ha scatenato il panico in un asilo in Abruzzo. Dopo aver sfondato tutte le recinzioni, gli animali sono entrati nella scuola dell’infanzia mentre dei bimbi facavano lezione.

Cinghiali entrano in un asilo: panico tra i bambini, ferita una maestra

Una tranquilla mattina a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, è diventata un incubo per l’irruzione violenta di alcuni cinghiali in un asilo. La famiglia di animali, oltre ad aver sfondato le recinzioni, ha distrutto anche la porta d’ingresso. Una volta entrati nell’istituto i cinghiali si sono spaventati e di conseguenza hanno terrorizzato in bambini e gli insegnati.

L’ingresso degli animali e i soccorsi

Non trovando la via d’uscita, gli animali selvatici hanno iniziato a rompere banchi e sedie, ferendo un’insegnante che si era messa tra i bambini e i cinghiali per evitare che ai piccoli fosse fatto del male.

Fortunatamente nessuno, a parte la maestra, è rimasto ferito. Il cuoco dell’asilo ha portato in salvo i bambini e poi ha aperto un’uscita d’emergenza da cui sono scappati i cinghiali. Le lezioni sono state sospese con largo anticipo vista la situazione e i genitori dei bambini si sono recati subito sul posto a prendere i loro figli. La maestra è stata soccorsa dal 118.